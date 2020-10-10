الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح ناري
السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات موسعة تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 178 قطعة سلاح نارى، 210 قضية مخدرات وتنفيذ 76072 حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 178 قطعة سلاح نارى، 210 قضية مخدرات وتنفيذ 76072 حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.