إحباط تهريب 6 قطع أثرية فى ميناء الإسكندرية

أحبطت مباحث ميناء الإسكندرية البحري، اليوم السبت، تهريب 6 قطع أثرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.أكدت التحريات تصدير حاوية مشمولها عبارة عن أمتعة شخصية مملوكة لأحد الأشخاص، يحمل جنسية دولة أجنبية، كان يعمل داخل البلاد، من ميناء الإسكندرية البحرى إلى أحد الموانئ بإحدى الدول العربية وأن الحاوية تحوى أصناف محظور تصديرها خارج البلاد.عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط «5 أواني، مسرجة معدنية» بعرضها على الجهات المعنية أفادت بأثريتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.