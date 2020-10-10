قافلة لقرية الكمالية بالمحلة تقدم مساعدات عينية لـ 100 أسرة

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمجهود الرائع الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم القافلة الحادية عشر بقرية الكمالية التابعة لمركز المحلة، وذلك في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي، والذي يستمر على مدار شهر أكتوبر.ومن جانبها أشارت أماني الندري مدير مديرية التضامن بالغربية، إلى توزيع مساعدات نقدية لعدد 100 أسرة بقيمة 300 جنيه لكل أسرة من جمعية الشيخ عبد السلام أبو الفضل، كما تم توزيع عدد 200 كرتونة مواد غذائية من جمعية بداية الخيرية بالمحلة الكبرى وعدد 2 ثلاجة من جمعية الشيخ عبد السلام أبو الفضل بالمحلة الكبرى وعدد 2 بوتاجاز وغسالة هاف أتوماتيك من جمعية روتاري لرجال الأعمال بالغربية.يذكر أن محافظ الغربية أعلن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية في السابع من أكتوبر، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر.