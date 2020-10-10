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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضبط 4 أوكار للإرهابيين ومخازن عتاد عسكري في العراق

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
العراق
العراق
وكالات
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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، ضبط أربعة أوكار ومخازن عتاد
عسكري في الفلوجة.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، أنه من خلال اعترافات أحد الإرهابيين المقبوض عليه سابقًا، الذي عمل بما يسمى "مفارز زوبع قاطع الفلوجة"، تم ضبط أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، مشيرةً إلى أن ثلاثة منها احتوت بداخلها على مواد غذائية ولوجستية، وأسلحة خفيفة، وعتاد مختلف، وملابس عسكرية، ورمانات دفاعية في منطقة الزيدان والمعامير والنعيمية ".

وأضاف البيان أنه تم ضبط الوكر الرابع في منطقة الكرمة، وهو عبارة عن نفق تحت الأرض بمسافة مترين، ويعدُّ نقطة وصول ونقل المسلحين من عصابات داعش بين مناطق قضاء الفلوجة، وجدت بداخله صواعق تفجير، واثنين كيلوجرام من نترات الأمونيوم، ومواد طبية مختلفة، وبندقية مع عتادها
، ومواد لوجستية، وحقيبة محمولة، وملابس عسكرية ومدنية.

ولفت البيان إلى ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة، احتوى على بنادق كلاشنكوف، وبندقية M16، ورمانات دفاعية،ومخازن عتاد،ومواد غذائية، مشيرا إلى أنه تم رفع المواد المتفجرة وردم الأوكار من دون حادث يذكر.

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