تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، وقبل الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020، والتي من المقرر أن تعلن بعد ساعات قليلة، ويبحث الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020، بكافة أنواعها الفنية والعامة، عبر المنصات الإلكترونية، من جانبه أعلنت جامعة الأزهر، في بيان له أن اليوم السبت، 10-10-2020، هو موعد إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية، العلمي والأدبي، المرحلتين الأولى والثانية، وذلك بعد إنهاء أعمال مكاتب التنسيق لجميع مراحل التقديم للطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

ويمكن للطلاب الذين يترقبوا تنسيق الثانوية الأزهرية الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية التي تعتبر الجهة المسؤولة عن تنسيق جميع المراحل التعليمية للطلاب، لمعرفة النتيجة التي من المفترض أن تعلن خلال ساعات قليلة، عبر الرابط الآتي: tansik.egypt.gov.eg





خطوات معرفة نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

بعد توضيح رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020، وبعد الدخول عبر رابطة بوابة الحكومة المصرية عقب ظهور نتيجة التنسيق، يكتب الطالب رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك، ثم يقوم بكتابة الرقم السري الخاص به، ثم يظهر بعد ذلك نتيجة التنسيق بحيث يظهر الكلية التي ترشح لها الطالب، وذلك وفقا لآخر رغبة قام بتسجيلها، ثم يقوم الطالب بعد ذلك بطباعة بطاقة الترشيح حتى يستطيع أن يقدم بها في الكلية التي يدرس فيها.





ويشار إلى أنه بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني في تنسيق الأزهر بالمرحلتين الأولى والثانية 110 ألف و91 من الطلاب، بينما سجل 23 ألف و 969 طالبا ناجحا في امتحانات الدور الثاني.



