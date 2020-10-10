الأموال العامة تضبط 11 قضية بقيمة 35 مليون جنيه

شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات موسعة استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج عن القانون على مستوى الجمهورية.أسفرت الجهود - خلال 24 ساعة - عن ضبط 11 قضية «اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف موال، تهرب جمركى، تزوير تأشيرات، نصب سفريات، نصب واحتيال على المواطنين، استيلاء على المال العام، احتيال مصرفي، كسب غير مشروع، غسل أموال» مُتهم فيها 13 شخصًا ضبط فيها مستنديًا قرابة 35 مليون جنيه.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.