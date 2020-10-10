التحفظ على 35 ألف عبوة أدوية مهربة في الإسكندرية

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، في ضبط 35892 عبوة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها.أكدت التحريات مزاولة صاحب شركة أدوية نشاط تجاري غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يخزن كميات كبيرة من الأدوية المهربة مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة ودون ترخيص من الجهات المختصة، داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، ولا تتوافر بها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المدير المسئول، وتم ضبط 35892 عبوة من الأدوية المتنوعة «مضادات حيوية، أدوية تخسيس، أدوية لعلاج البرد، منشطات جنسية، مُكملات غذائية، فيتامينات»، مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وبعضها منتهي تاريخ الصلاحية وغير صالح للاستخدام.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.