«انتحرت».. 5 معلومات عن الفنانة التونسية عبير شعبان

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة.

في حادث هز الوسط الفني التونسي، انتحرت الفنانة الشابة عبير شعبان، أمس الجمعة، فقد تم العثور على جثتها بمنزلها فى محافظة نابل شمال شرق البلاد، مشنوقة.- ولدت في نابل المدينة السياحية.- تبلغ من العمر 30 عامًا.- خريجة معهد الفنون المسرحية، شاركت في كثير من الأعمال السينمائية والدرامية.- بدأت التمثيل بمسرح المدرسة، وغابت عن المسرح بعد تهميش وزارة الثقافة التونسية لها.- أتجهت للساحة الفنية وقدمت أعمالًا درامية وسينمائية، يقال ان قلة الأعمال جعلتها تقدم على الانتحار.