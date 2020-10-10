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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قبل انعقاده.. لافتة مجلس الشيوخ تزين مبناه الرئيسي (صور)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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انتهى مجلس الشيوخ من وضع اللافتة الذهبية التي تحمل اسم المجل وتعلو مبناه الرئيسي، ويتضمن تصميمها قبة المجلس الشهيرة يعلوه نسر الجمهورية، بالإضافة "للوجو" المجلس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى: "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".

ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

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