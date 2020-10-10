رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غرفة الصيادلة في ألمانيا تحذر من نقص مصل الإنفلونزا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
مصل الانفلونزا
مصل الانفلونزا
وكالات
طباعة
حذرت غرفة الصيادلة الألمان من إمكانية حدوث نقص في مصل الإنفلونزا في ولاية شلزفيج-هولشتاين، شمال البلاد.

وقال فرانك ياشكوفسكي، الرئيس التنفيذي للغرفة، إن هناك مرضى يشكون من هذا الأمر يوميا.

وأضاف أن المصل غير موجود فى غالبية الـ630 صيدلية الموجودة في الولاية، مشيرا إلى ازدياد حالة الاستياء.

وتابع ياشكوفسكي القول إنه من المنتظر أن تصل دفعة ثانية من المصل في نوفمبر المقبل، لكنه توقع ألا تكفي.

وفي المقابل، ترى جمعية أطباء التأمين الصحي أنه لا يمكن الحديث عن نقص في المصل، وقال نيكولاوس شميت، المتحدث باسم الجمعية، إن الدفعة التالية يجري توريدها الآن إلى تجار الجملة، ومن هناك سيتم توصيلها إلى العيادات.

وأضاف شميت أن إجمالي الأمصال المطلوبة زاد بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الزمالك يطلب 5 ملايين يورو للتخلي عن مصطفى محمد

عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

الصور

image description

أنغام تتألق في حفل المنارة بحضور جماهيري كبير (صور)

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«بعد رفض الحضن».. محمد الباز: صورة فتاة الإسكندرية «فرح» والدتها الأسوأ في 2020

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا

لماذا تاريخ 10-10-2020 مميزا؟

‏خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيشه كورونا على جلد الإنسان

علماء يحذرون: بركان خطير على وشك الانفجار

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل توقيع «نوار وإرادة وطن»

الثلاثاء.. انطلاق فعاليات صالون القاهرة وتكريم 9 فنانين فى دورته الـ 59

فريدة النقاش: أنا أول امرأة كتبت عن تجربتها مع السجن

«الإسكندرية للكتاب» يجتاز أولى اختبارات جائحة كورونا بنجاح