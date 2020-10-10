غرفة الصيادلة في ألمانيا تحذر من نقص مصل الإنفلونزا

حذرت غرفة الصيادلة الألمان من إمكانية حدوث نقص في مصل الإنفلونزا في ولاية شلزفيج-هولشتاين، شمال البلاد.وقال فرانك ياشكوفسكي، الرئيس التنفيذي للغرفة، إن هناك مرضى يشكون من هذا الأمر يوميا.وأضاف أن المصل غير موجود فى غالبية الـ630 صيدلية الموجودة في الولاية، مشيرا إلى ازدياد حالة الاستياء.وتابع ياشكوفسكي القول إنه من المنتظر أن تصل دفعة ثانية من المصل في نوفمبر المقبل، لكنه توقع ألا تكفي.وفي المقابل، ترى جمعية أطباء التأمين الصحي أنه لا يمكن الحديث عن نقص في المصل، وقال نيكولاوس شميت، المتحدث باسم الجمعية، إن الدفعة التالية يجري توريدها الآن إلى تجار الجملة، ومن هناك سيتم توصيلها إلى العيادات.وأضاف شميت أن إجمالي الأمصال المطلوبة زاد بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.