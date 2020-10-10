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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب عينيها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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زار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، محافظة جنوب سيناء، حيث كان في استقباله اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم.

وخلال الزيارة وزع سعفان، 10 عقود عمل لذوي القدرات الخاصة، واطمأن بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية.

وقال الوزير: "إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب عينيها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، لافتا إلى استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وأكد "سعفان" أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإصقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

ووعد باستمرار تقديم الدعم والمساندة لأصحاب القدرات الخاصة، والاهتمام بتدريبهم وتشغيلهم، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم ومهاراتهم العملية بالتدريب من خلال 38 مركزًا ثابتًا تابعًا للوزارة بالمحافظات، فضلا عن وحدات التدريب المتنقلة، وذلك للتدريب على المهن التي يرغبون فى إصقال مهاراتهم وتتناسب مع قدراتهم، كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

وكان وزير القوى العاملة قدم في بداية كلمته خالص الشكر للمنشآت التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف هذه الفئة خلال الفترة الحالية.

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