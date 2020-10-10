عربات مصفحة وأجهزة حديثة.. «المركزى» يؤسس «إيجى كاش» لنقل الأموال

أعلن البنك المركزي المصري عن تأسيس وإطلاق شركة "إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية" المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد خاصة نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية للمراقبة والإدارة عالميا، وتغطي جميع أنحاء الجمهورية خاصة في الأقاليم والمحافظات والمناطق النائية.وذكرت الشركة، في بيان لها اليوم، أن البنك المركزي يسهم في رأس المال بحصة تصل إلى 35%، بينما تمتلك بنوك، الأهلي، مصر والقاهرة وجهات أخرى الحصة المتبقية.ووقعت الشركة الأسبوع الماضي عقدا لنقل الأموال مع البنك الأهلي المصري، بحضور يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، وحسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الفني والإداري بالبنك الأهلي، ومن الشركة اللواء هاني عمر، رئيس مجلس الإدارة، واللواء جمال أبو إسماعيل، المدير التنفيذي للشركة، وينتظر توقيع عقدا مع بنك مصر الأسبوع المقبل.وصرح رئيس مجلس إدارة شركة "إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية"، أن تأسيس الشركة يأتي في إطار التطوير الشامل الذي يقوم بتنفيذه البنك المركزي للجهاز المصرفي، ليس فقط على صعيد الأعمال والأنشطة المصرفية، بل يمتد إلى كل الأنشطة المرتبطة ومنها عمليات نقل الأموال بوسائل تكنولوجية أكثر أمانا والتي تسهل الوصول إلى كل شرائح الشعب المصري في مختلف مناطق الجمهورية بما يخدم هدفا رئيسيا للبنك المركزي وهو تحقيق الشمول المالي.وأضاف أن "إيجي كاش" ستعمل وفق أحدث وأفضل التكنولوجيات والمعايير الدولية المعمول بها في مجال نقل الأموال عالميا، حيث ستكون مجهزة بأحدث تكنولوجيا الأمان والكفاءة ضد أي محاولات لعمليات السطو، مشيرا إلى أن العربات ستكون مصفحة ومجهزة إلكترونيا ومتصلة بأحدث أجهزة اتصال بغرفة عمليات لحظية وكاميرات مراقبة لتتبع خط سيرها من لحظة خروجها وحتى وصولها، كما أن سيارات النقل التي سيتم استخدامها ستكون مجهزة بتقنية فنية عالية تتيح عملية الإتلاف الذاتي للأموال بداخلها من خلال تقنية (IBNS)، والتي يتم تشغيلها فورا في حالات السطو.وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم اختيار العناصر البشرية على أعلى درجة من الكفاءة والجاهزية، بعد اجتياز كل الاختبارات الطبية والنفسية والبدنية كما تم توفير التدريب لهم والتأهيل على أعلى درجة ووفقا للمعايير الدولية.وأوضح اللواء هاني عمر، رئيس مجلس إدارة "إيجي كاش"، أن الشركة تستهدف في المرحلة الأولى تغطية السوق المصرية، ثم التوسع لاحقا خارجيا خاصة في إفريقيا والدول العربية.من جهته، قال اللواء جمال أبوإسماعيل، المدير التنفيذي للشركة، إن الشركة بدأت نشاطها بأسطول مبدئي لسيارات نقل أموال مصفحة، ومجهزة بأحدث وسائل الأمان والتأمين، وتقوم في البداية بتغطية القاهرة الكبرى، ثم تستهدف تغطية كل أنحاء الجمهورية خاصة الأقاليم والمناطق النائية.وأضاف أن "إيجي كاش" هي شركة وطنية ستعمل في جميع التوقيتات على مدار الـ24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع وفي مختلف الأماكن ومناطق الجمهورية، لتأمين ونقل الأموال وتغذية ماكينات الصراف الآلي، في إطار الاستراتيجية التي يتبناها البنك المركزي باستخدام أفضل التكنولوجيات في مجال نقل الأموال.وأشار أبوإسماعيل إلى أن الشركة الجديدة تستهدف أيضا المساعدة في إرساء مفهوم الشمول المالي ونشر الثقافة المالية من خلال التوسع في النشاط المصرفي وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وتغذيتها ودعم انتشار بطاقات الـ"ATM"، وخاصة في القرى والأماكن النائية بكل أنحاء الجمهورية.وأكد المدير التنفيذي للشركة أنها توفر حلولا لمجابهة أي أزمات في نقل الأموال وتغذية ماكينات الصرف الآلي، كما حدث في أوقات سابقة إبان الأحداث التي شهدتها مصر في 2011 و2013، والإمداد بالحلول الأمنية الموثوق بها.