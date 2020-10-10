رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عربات مصفحة وأجهزة حديثة.. «المركزى» يؤسس «إيجى كاش» لنقل الأموال

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
عربة مصفحة
عربة مصفحة
طباعة
أعلن البنك المركزي المصري عن تأسيس وإطلاق شركة "إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية" المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد خاصة نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية للمراقبة والإدارة عالميا، وتغطي جميع أنحاء الجمهورية خاصة في الأقاليم والمحافظات والمناطق النائية.

وذكرت الشركة، في بيان لها اليوم، أن البنك المركزي يسهم في رأس المال بحصة تصل إلى 35%، بينما تمتلك بنوك، الأهلي، مصر والقاهرة وجهات أخرى الحصة المتبقية.

ووقعت الشركة الأسبوع الماضي عقدا لنقل الأموال مع البنك الأهلي المصري، بحضور يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، وحسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الفني والإداري بالبنك الأهلي، ومن الشركة اللواء هاني عمر، رئيس مجلس الإدارة، واللواء جمال أبو إسماعيل، المدير التنفيذي للشركة، وينتظر توقيع عقدا مع بنك مصر الأسبوع المقبل.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة "إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية"، أن تأسيس الشركة يأتي في إطار التطوير الشامل الذي يقوم بتنفيذه البنك المركزي للجهاز المصرفي، ليس فقط على صعيد الأعمال والأنشطة المصرفية، بل يمتد إلى كل الأنشطة المرتبطة ومنها عمليات نقل الأموال بوسائل تكنولوجية أكثر أمانا والتي تسهل الوصول إلى كل شرائح الشعب المصري في مختلف مناطق الجمهورية بما يخدم هدفا رئيسيا للبنك المركزي وهو تحقيق الشمول المالي.

وأضاف أن "إيجي كاش" ستعمل وفق أحدث وأفضل التكنولوجيات والمعايير الدولية المعمول بها في مجال نقل الأموال عالميا، حيث ستكون مجهزة بأحدث تكنولوجيا الأمان والكفاءة ضد أي محاولات لعمليات السطو، مشيرا إلى أن العربات ستكون مصفحة ومجهزة إلكترونيا ومتصلة بأحدث أجهزة اتصال بغرفة عمليات لحظية وكاميرات مراقبة لتتبع خط سيرها من لحظة خروجها وحتى وصولها، كما أن سيارات النقل التي سيتم استخدامها ستكون مجهزة بتقنية فنية عالية تتيح عملية الإتلاف الذاتي للأموال بداخلها من خلال تقنية (IBNS)، والتي يتم تشغيلها فورا في حالات السطو.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم اختيار العناصر البشرية على أعلى درجة من الكفاءة والجاهزية، بعد اجتياز كل الاختبارات الطبية والنفسية والبدنية كما تم توفير التدريب لهم والتأهيل على أعلى درجة ووفقا للمعايير الدولية.

وأوضح اللواء هاني عمر، رئيس مجلس إدارة "إيجي كاش"، أن الشركة تستهدف في المرحلة الأولى تغطية السوق المصرية، ثم التوسع لاحقا خارجيا خاصة في إفريقيا والدول العربية.

من جهته، قال اللواء جمال أبوإسماعيل، المدير التنفيذي للشركة، إن الشركة بدأت نشاطها بأسطول مبدئي لسيارات نقل أموال مصفحة، ومجهزة بأحدث وسائل الأمان والتأمين، وتقوم في البداية بتغطية القاهرة الكبرى، ثم تستهدف تغطية كل أنحاء الجمهورية خاصة الأقاليم والمناطق النائية.

وأضاف أن "إيجي كاش" هي شركة وطنية ستعمل في جميع التوقيتات على مدار الـ24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع وفي مختلف الأماكن ومناطق الجمهورية، لتأمين ونقل الأموال وتغذية ماكينات الصراف الآلي، في إطار الاستراتيجية التي يتبناها البنك المركزي باستخدام أفضل التكنولوجيات في مجال نقل الأموال.

وأشار أبوإسماعيل إلى أن الشركة الجديدة تستهدف أيضا المساعدة في إرساء مفهوم الشمول المالي ونشر الثقافة المالية من خلال التوسع في النشاط المصرفي وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وتغذيتها ودعم انتشار بطاقات الـ"ATM"، وخاصة في القرى والأماكن النائية بكل أنحاء الجمهورية.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أنها توفر حلولا لمجابهة أي أزمات في نقل الأموال وتغذية ماكينات الصرف الآلي، كما حدث في أوقات سابقة إبان الأحداث التي شهدتها مصر في 2011 و2013، والإمداد بالحلول الأمنية الموثوق بها.

موضوعات متعلقة

«قاد سيارته بسرعة 250 كم».. «المرور» تفحص فيديو على غزلان

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الزمالك يطلب 5 ملايين يورو للتخلي عن مصطفى محمد

المولد النبوى 2020.. أسعار علب حلوى المولد فى الأسواق

الصور

image description

أنغام تتألق في حفل المنارة بحضور جماهيري كبير (صور)

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«بعد رفض الحضن».. محمد الباز: صورة فتاة الإسكندرية «فرح» والدتها الأسوأ في 2020

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا

لماذا تاريخ 10-10-2020 مميزا؟

‏خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيشه كورونا على جلد الإنسان

علماء يحذرون: بركان خطير على وشك الانفجار

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل توقيع «نوار وإرادة وطن»

الثلاثاء.. انطلاق فعاليات صالون القاهرة وتكريم 9 فنانين فى دورته الـ 59

فريدة النقاش: أنا أول امرأة كتبت عن تجربتها مع السجن

«الإسكندرية للكتاب» يجتاز أولى اختبارات جائحة كورونا بنجاح