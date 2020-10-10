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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تأجيل عرض حكاية «أبيض وردي - لازم أعيش» من مسلسل «إلا أنا»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:53 م
مسلسل إلا أنا
مسلسل إلا أنا
حسن أمين
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قرر صناع المسلسل الدرامي "إلا أنا" تأجيل عرض الحكاية الأخيرة من العمل، والتي تحمل اسم "أبيض وردي - لازم أعيش"، التي تخوض بطولتها الفنانة جميلة عوض.

وكان من المقرر أن تعرض أولى حلقات حكاية "أبيض وردي - لازم أعيش"، مساء اليوم السبت، لكن تم تأجيلها لعدم انتهاء مخرجة الحكاية مريم الأحمدي، من تصوير مشاهد حلقاتها.

وتقوم قناة "DMC" الفضائية بإعادة عرض الحكاية الأولى من المسلسل، والتي تحمل اسم "بنات موسى"، وتخوض بطولتها الفنانة وفاء عامر، ومن المقرر أن تعرض حكاية "أبيض وردي - لازم أعيش" عقب الانتهاء من إعادة عرض الحكاية الأولى.

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبدالسلام، ومحمد العمروسى، ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.

وحكاية "أبيض وردي - لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبوضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هي السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا"، الذي تقف على إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاشة dmc.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسري الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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