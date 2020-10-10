«التموين»: مخزون السكر يكفي حتى مارس 2021

نجحت شركة الدلتا للسكر، برئاسة الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، في التعاقد مع المزارعين على زراعة 120 ألف فدان بنجر سكر هذا العام، بنظام الزراعة التعاقدية، بزيادة 23 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي والذى بلغ 97 ألف فدان فى نفس التوقيت فى العام السابقة، كما تم زراعة ما يقرب من 106 آلاف فدان حتى الآن من إجمالي مساحات الأراضي المتعاقد على زراعتها بنجر لإنتاج السكر المحلى في الموسم المقبل.جاء ذلك في إطار خطة الدولة في التوسع لتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة، وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.‪ ‬وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية، قد وجّه ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحدة الفدان من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، مثل زراعة الأصناف وحيدة الأجنة، وتطوير عمليات الخدمة الزراعية، وإعداد التربة بالميكنة الزراعية الحديثة لرفع الإنتاج على المستوى الرأسي، وكذلك التوسع في الزراعة فى مناطق الاستصلاح الجديدة، لافتا إلى أن مخزون السكر يكفى حتى شهر مارس 2021.‪ ‬وصرح الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر،‪ ‬بأنه في إطار تشجيع المزارعين على التوسع في ‪ ‬زراعة محصول بنجر السكر، يتم تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز صرف رشة مجانية للتسميد الورقي ودعم خدمة الأرض "الحرث"، بجانب صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، بجانب دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر، وكذلك تحمل الشركة تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.ولفت إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر، وأنها تسهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية‪. ‬جدير بالذكر أن شركة الدلتا للسكر نجحت هذا العام في التعاقد على تصدير 55 ألف طن "مولاس" إلى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة، من إجمالي الكميات المنتجة وهى 105 آلاف طن، وتم طرح 50 ألف طن منها في السوق المحلية، بجانب أيضا التعاقد على تصدير 100 ألف طن "لب بنجر" إلى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا، والذي يستخدم في صناعة الأعلاف، وكذلك طرح 17 ألف طن "لب بنجر" في السوق المحلية، ليصل إجمالي كميات المولاس و"لب البنجر" التى تم تصديرها خلال العام الجاري إلى 155 ألف طن.كما نجحت الشركة في إنتاج 280 ألف طن سكر أبيض هذا العام، ويتم طرحه في السوق المحلية للمواطنين مما يؤدي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر.