تجديد حبس عاطل متهم بسرقة 22 دراجة بخارية بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة 22 دراجة بخارية بأسلوب توصيل الأسلاك بمدينة نصر.وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل بعد سرقته 22 دراجة نارية بأسلوب توصيل الأسلاك بمدينة نصر.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيام سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية واعترف بارتكابه 22 واقعة سرقة دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط 13 دراجة من متحصلات نشاطه الإجرامي لدى عميله سيئ النية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.