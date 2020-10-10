في اليوم العالمي للصحة النفسية.. أعراض تؤكد حاجتك لزيارة طبيب
السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
هويدا سعيدطباعة
في اليوم العالمي للصحة النفسية، يتبادر للذهن سؤالا: متي يلجاء الإنسان إلى الطبيب النفسي؟، فمن المعروف أن الأكتئاب أو المرض النفسي له أعراض.
ويقول الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري ومدرس الطب النفسي وعلاج الإدمان بطب الأزهر، إنه في حالة إصابة شخص بالاكتئاب أوحالة من الحزن عليه أن يحدد الفرق أولا بين الاكتئاب والحزن، فالأخير له مدة زمنية عكس من الاكتئاب يكون له مدة أطول، ولابد من اللجوء للطبيب النفسي.
وأجاب "حمودة" في تصريحات لـ«الدستور» على السؤال الذى طرحناه فى المقدمة قائلا:
- الاكتئاب يستمر أكثر من أسبوعين:
في حالة أستمرار الاكتئاب لأكثر من أسبوعين، إضافة إلى سوء الحالة المزاجية يجب علي المريض الذهاب للطبيب النفسي.
- فقدان الاستمتاع بالأشياء:
عند فقد الاستمتاع بشيء مهما كان حبك له، فهذا دليل علي إصابتك بالأكتئاب، أو بمرض نفسي.
-خلل اجتماعي ووظيفي:
عدم الاتزان سواء في التعامل مع الأشخاص أو في العمل، دليل علي مرض نفسي وعليك الذهاب للطبيب النفسي.
- زيادة عدد ساعات النوم أو نقصها:
في حالة أن المريض ينام عدد كبير من الساعات خلال اليوم، وهناك أشخاص لا ينامون، وأن استمر الوضع لاكثر من اسبوعين من الممكن أن يكون الشخص مصاب بمرض نفسي.
- ألم متفرق في أنحاء الجسم:
من الممكن أن تسبب الحالة النفسية الألم والأوجاع في الجسم.
ويقول الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري ومدرس الطب النفسي وعلاج الإدمان بطب الأزهر، إنه في حالة إصابة شخص بالاكتئاب أوحالة من الحزن عليه أن يحدد الفرق أولا بين الاكتئاب والحزن، فالأخير له مدة زمنية عكس من الاكتئاب يكون له مدة أطول، ولابد من اللجوء للطبيب النفسي.
وأجاب "حمودة" في تصريحات لـ«الدستور» على السؤال الذى طرحناه فى المقدمة قائلا:
- الاكتئاب يستمر أكثر من أسبوعين:
في حالة أستمرار الاكتئاب لأكثر من أسبوعين، إضافة إلى سوء الحالة المزاجية يجب علي المريض الذهاب للطبيب النفسي.
- فقدان الاستمتاع بالأشياء:
عند فقد الاستمتاع بشيء مهما كان حبك له، فهذا دليل علي إصابتك بالأكتئاب، أو بمرض نفسي.
-خلل اجتماعي ووظيفي:
عدم الاتزان سواء في التعامل مع الأشخاص أو في العمل، دليل علي مرض نفسي وعليك الذهاب للطبيب النفسي.
- زيادة عدد ساعات النوم أو نقصها:
في حالة أن المريض ينام عدد كبير من الساعات خلال اليوم، وهناك أشخاص لا ينامون، وأن استمر الوضع لاكثر من اسبوعين من الممكن أن يكون الشخص مصاب بمرض نفسي.
- ألم متفرق في أنحاء الجسم:
من الممكن أن تسبب الحالة النفسية الألم والأوجاع في الجسم.