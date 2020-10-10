في اليوم العالمي للصحة النفسية.. أعراض تؤكد حاجتك لزيارة طبيب

- الاكتئاب يستمر أكثر من أسبوعين:

- فقدان الاستمتاع بالأشياء:

-خلل اجتماعي ووظيفي:

- زيادة عدد ساعات النوم أو نقصها:

- ألم متفرق في أنحاء الجسم:

في اليوم العالمي للصحة النفسية، يتبادر للذهن سؤالا: متي يلجاء الإنسان إلى الطبيب النفسي؟، فمن المعروف أن الأكتئاب أو المرض النفسي له أعراض.ويقول الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري ومدرس الطب النفسي وعلاج الإدمان بطب الأزهر، إنه في حالة إصابة شخص بالاكتئاب أوحالة من الحزن عليه أن يحدد الفرق أولا بين الاكتئاب والحزن، فالأخير له مدة زمنية عكس من الاكتئاب يكون له مدة أطول، ولابد من اللجوء للطبيب النفسي.وأجاب "حمودة" في تصريحات لـ«الدستور» على السؤال الذى طرحناه فى المقدمة قائلا:في حالة أستمرار الاكتئاب لأكثر من أسبوعين، إضافة إلى سوء الحالة المزاجية يجب علي المريض الذهاب للطبيب النفسي.عند فقد الاستمتاع بشيء مهما كان حبك له، فهذا دليل علي إصابتك بالأكتئاب، أو بمرض نفسي.عدم الاتزان سواء في التعامل مع الأشخاص أو في العمل، دليل علي مرض نفسي وعليك الذهاب للطبيب النفسي.في حالة أن المريض ينام عدد كبير من الساعات خلال اليوم، وهناك أشخاص لا ينامون، وأن استمر الوضع لاكثر من اسبوعين من الممكن أن يكون الشخص مصاب بمرض نفسي.من الممكن أن تسبب الحالة النفسية الألم والأوجاع في الجسم.