«التحالف المصري» يصدر تقريرا عن المشاركة النسائية في انتخابات النواب

أصدر المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ومؤسسة ملتقى الحوار، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان "المشاركة النسائية في البرلمان"، والذي أظهر أن تمثيل النساء في نواب 2020 يزيد عن سابقه بنسبة 30%.وقال التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إنه في إطار متابعة المرصد الانتخابي للتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية فقد اهتم المرصد بتحليل مشاركة السيدات في الانتخابات البرلمانية خاصة بعدما أصبحت نسبة النساء في البرلمان المصري 15% في عام 2016، والتي كانت تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019.ولفت التقرير الانتباه إلى أن هناك العديد من العوامل التي قد تسهم في التأثير على نسب تمثيل المرأة داخل البرلمان ومن أهمها طبيعة النظام الانتخابي، فتخصيص مقاعد أسهم في زيادة تمثيل المرأة، كما أن القائمة المغلقة المطلقة أسهمت في زيادة تمثيل المرأة.وورد بالتقرير، عدد من الملاحظات أهمها:- عدد المرشحات في برلمان 2015 هو 308 يمثلون 35% من إجمالي المرشحين، مقابل 518 في برلمان 2020.- عدد المرشحات في القوائم في برلمان 2020 هو 261 مرشحة مقابل 112 في برلمان 2015.- عدد المرشحات في الفردي في برلمان 2020 هو 320 مرشحة، يقابله 196 في برلمان 2015.- ضعف التمثيل الحزبي للمرشحات في انتخابات برلمان 2020، حيث أن عدد المرشحات الحزبيات هو 42، يقابله 277 من المستقلات.- عدد المرشحات السيدات في النظام الفردي من إجمالي عدد المرشحين يشكل نسبة ضعيفة جدًا، تؤكد ما أوضحه التقرير وهو ارتكان الأحزاب والمرشحات والحركات النسوية على كوتة المرأة في الدستور بالنسبة لعدد السيدات في الكتلة التصويتية، والتي تصل إلى نسبة تتعدى 49% من إجمالي عدد من لهم حق الاقتراع وفق ما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.- عدد المرشحين الذكور في انتخابات البرلمان 2020 هو 4339، يمثل نسبة 82%، يقابله 581 من المرشحات الإناث بنسبة 12%.وأوصى التقرير الصادر عن المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ومؤسسة ملتقى الحوار بالعمل على تعزيز دور لجان المرأة داخل الأحزاب لصالح ترشيح المرأة وانتخابها عبر ممارسة الضغوط المختلفة، وتنظيم ندوات لرفع الوعى المجتمعي خاصة للأحزاب بهدف تشجيع الأحزاب للسيدات على خوض الانتخابات من خلال إعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة في الانتخابات المقبلة.