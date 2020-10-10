وفاة شيخ الطريقة البرهامية الدسوقية عن عمر 90 عامًا

أعلنت الطريقة البرهامية الدسوقية، صباح اليوم السبت، وفاة الشيخ محمد علي عاشور البرهامي، شيخ الطريقة البرهامية الدسوقية في مصر، عن عمر يناهز 90 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.ويعتبر الشيخ محمد علي عاشور البرهامي من كبار مشايخ الطرق الصوفية الدسوقية الأحمدية في مصر، حيث كان يشغل منصب عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وله الكثير من المواقف الدينية والسياسية التي أثرت في الشارع الصوفي المصري.وكان "شيخ البرهامية الراحل" مرشحا لانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية في دورتها الجديدة، إلا أن العناية الإلهية اختارته للقاء المولى سبحانه وتعالى، وتستعد الطريقة البرهامية حاليًا لتشييع جثمان الفقيد الذي وافته المنية في وقت مبكر صباح اليوم، حيث سيشارك أتباع الطريقة وشيوخ الطرق الصوفية في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.