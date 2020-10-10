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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 آلاف و721 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
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أعلن معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، تسجيل 4 آلاف و721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل البلاد أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت صحيفة (دي فيلت) الألمانية في نسختها الإلكترونية، اليوم السبت، أن معدل إصابات كوفيد-19 اليومي في ألمانيا قفز بشكل كبير من 2828 إصابة يوم الأربعاء إلى 4058 إصابة يوم الخميس، ثم ارتفع يوم الجمعة إلى 4516 إصابة.

ووفقا لأحدث بيانات المعهد الألماني، ثبتت إصابة 319 ألفا و381 شخصا على الأقل بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد، كما بلغ عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 9604 أشخاص، بوفاة 15 شخصا آخر خلال اليوم الماضي، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة 273 ألفا و500 شخص.

وأشارت (دي فيلت) إلى أن ألمانيا تشهد حاليا الموجة الثانية من فيروس كورونا كحال بلدان أوروبية أخرى، حيث تسجل العديد من البلدان المجاورة لها، ومنها فرنسا والنمسا والتشيك وبولندا، مستويات قياسية من الإصابات بكوفيد-19.

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