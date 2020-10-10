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تقارير ومتابعات

الأوراق المطلوبة لـ معاش تكافل وكرامة.. وكيفية التقديم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
نعمات مدحت
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يرغب كثير من المواطنين في معرفة الأوراق المطلوبة لـ معاش تكافل وكرامة وكيفية التقديم، وهو معاش أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي كنوع من أنواع الأمان للمسنين الذين ليس لديهم عائدًا ماديًا من وظيفة وغيرها، والأسر الفقيرة الذين ليس لديهم دخل ثابت، وفقا لشروط حددتها الوزارة. 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي:  بالنسبة لمعاش تكافل، لابد أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، كما يضم معاش تكافل أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

أما شروط معاش كرامة التي حددتها الوزارة وهي: بالنسبة للمسنين أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، وكذلك يضم المعاش الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل نظرًا لظروف صحية تعرض لها أو حادثة أدت إلى عجزه عن العمل أو ما شابه ذلك، إضافة إلى الشخض المريض بمرض مزمن ولا يمتلك قطعة أرض، ولا يمتلك حيازة أرض أو سيارة أو خلاف ذلك، أو حتى تحويلات نقدية من أية جهة، ولا يحصل كذلك على معاش من أى مكان.

الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة وكيفية التقديم

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من المستندات للتقديم في معاش تكافل وكرامة وهي: 

-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للزوجين، ويشترط أن تكون سارية.

-شهادات ميلاد الأبناء إلكترونية.

-صورة من قسيمة الزواج.

-وتقدم صورة من قسيمة الطلاق في حالة الانفصال أو شهادة وفاة في حالة الموت أحد الزوجين.

-تقديم 3 إيصالات كهرباء لآخر ثلاثة شهور قبل موعد التقديم مباشرة.

-وبالنسبة للعاجزين أو المعاقين لابد من فحص طبي من القومسيون الطبي.

-يقدم بحث اجتماعي للوحدة المحلية التابع لها الشخص ببيان حالة الأسرة والأبوين.

وبعد توافر الأوراق المطلوبة لـ معاش تكافل وكرامة وكيفية التقديم، يحدد أحد مسؤولي الوحدة المحلية وذلك بعد فحص الأوراق المطلوبة، يتم تحديد موعد للشخص المتقدم للحصول على المعاش ليتسلم كارت المعاش"الفيزا" والرقم السري، وعقب نزوله في الفيزا يتوجه إلى أقرب مكتب بريد بجواره ويصرف معاشه.

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