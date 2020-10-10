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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء الدراسة بالمدارس الدولية الحكومية غدًا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
المدارس الدولية الحكومية
المدارس الدولية الحكومية
نورهان عبدالرحمن
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تبدأ الدراسة فى المدارس الدولية الحكومية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غداً الأحد 11 أكتوبر الجارى، وذلك بعد أن تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة والقومية 17 أكتوبر، ولن يتم تأجيل موعد بدء الدراسة، وفقاً للمواعيد التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى للعام الدراسي الجديد.

وكشفت وزارة التربية والتعليم تفاصيل أيام الحضور فى المدارس، مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

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