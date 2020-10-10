أحمد حاتم يحضر لـ«العاشق» والتصوير الشهر القادم

بدأ الفنان الشاب أحمد حاتم، التحضيرات النهائية لبدء تصوير فيلمه الجديد "العاشق" الذي يخوض به تجربة سينمائية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه بفيلمه المعروض منذ عدة أشهر "الغسالة" مع هنا الزاهد.تعاقد "حاتم" على فيلم العاشق خلال الأيام الماضية مع المنتج أحمد السبكي وسيقدمه في شكل رومانسي وجار ترشيح أبطاله حاليا وهو من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر بدء التصوير بداية الشهر القادم.وعلى صعيد آخر، تبدأ شبكة قنوات الحياة الليلة عرض مسلسل "طاقة حب" من بطولة أحمد حاتم ويسرا اللوزي وأحمد صفوت ورشا مهدي وعدد كبير من النجوم بعد العرض على إحدى المنصات الديجيتال بداية العام الجاري وهو من الأعمال المكونة من 60 حلقة.