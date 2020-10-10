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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يدشن كنيسة مارجرجس الشاطبى

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
تواضروس
تواضروس
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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دشن قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، ودشن قداسته مذبحي الكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح الآخر على اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس.

كما قام قداسة البابا بتعميد ابنة أحد كهنة الكنيسة وهو القس موسى مينا.

كان قداسته قد وصل الكنيسة صباح اليوم وكان في استقباله عدد من أحبار الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن تبدأ صلوات التدشين.

شارك في الصلوات من الآباء الأساقفة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة والقمص أبرام إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية وشمامسة وشعب الكنيسة.

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