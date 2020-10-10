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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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احترس: هذه الأبراج أكثر خيانة بعد الزواج

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
ندى عادل
ندى عادل
هويدا سعيد
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قالت خبيرة الأبراج ندى عادل، في تصريحات لـ"الدستور": من الطبيعي أن تثق الزوجة بنفسها وزوجها، لكن ما يحدث هو انغماسها في اهتمامات البيت والأولاد، ما يؤثر على علاقتهما وبالتالي ابتعاد الزوج عن المنزل ومن ثم تحدث الخيانة الزوجية.

وحددت "ندى" أبراج الأكثر خيانة وطرق لجوءها للخيانة والدافع كالتالي:

الحمل:
لا يميل للخيانة، لكنه من الممكن في حال السفر إلى بلد بعيد، أن يضعف أو يتعرض الانفصال عن شريك حياته وحبه الأول، فتتعدد معه العلاقات.

الثور:
يميل إلى الجنس الآخر بعد الانفصال، ويمكن أن يخون الشريك ولو مرة واحدة.

الجوزاء:
يلجأ دائما لتعدد العلاقات بسبب كثرة الأصدقاء، لأنه يشعر بالملل، وإذا أحب المرأة تزوجها على فور.

السرطان:
الأكثر خيانة، يشعر أنه ملكا، حتى بعد الزواج يأخذ الخيانة مثل الطعام والشراب، ولا يمكن لأحد كشفه لأنه غامض، ويمكن لمولود برج الحوت أن يكشفه باعتباره كائن بحري أقوى منه.

الأسد:
يشعر بالغيرة، وعدم اهتمام زوجته، فيلجأ إلى الزواج من أخرى.

العذراء
تتعدد خيانته للنساء، لكنه يلقي باتهامات التقصير للطرف الآخر، فيلجأ للخيانة طوال الوقت إذا شعر بالملل.

العقرب:
ليس لديه عقل ولا قلب، سوى العلاقات الحميمة فهي تمثل قلبه وعقله.

القوس:
لا يخون إلا إذا كان زواجه تقليديًا، فيبدأ في البحث عن علاقة حب أخرى.

الدلو:
خائن بطبعه،لا يمكن كشف خيانته وعلاقاته الحميمة، لأنه حريص على دفن ألاعيبه الكاذبة.

الحوت:
إذا شعر بخيانة شريكة حياته، يواجه الأمر برد فعل صارم، يلجأ إلى رد الخيانة، والبحث عن شريك جديد.

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