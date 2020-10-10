احترس: هذه الأبراج أكثر خيانة بعد الزواج

وحددت "ندى" أبراج الأكثر خيانة وطرق لجوءها للخيانة والدافع كالتالي:

الحمل:

الثور:

الجوزاء:

السرطان:

الأسد:

العذراء

العقرب:

القوس:

الدلو:

الحوت:

قالت خبيرة الأبراج ندى عادل، في تصريحات لـ"الدستور": من الطبيعي أن تثق الزوجة بنفسها وزوجها، لكن ما يحدث هو انغماسها في اهتمامات البيت والأولاد، ما يؤثر على علاقتهما وبالتالي ابتعاد الزوج عن المنزل ومن ثم تحدث الخيانة الزوجية.لا يميل للخيانة، لكنه من الممكن في حال السفر إلى بلد بعيد، أن يضعف أو يتعرض الانفصال عن شريك حياته وحبه الأول، فتتعدد معه العلاقات.يميل إلى الجنس الآخر بعد الانفصال، ويمكن أن يخون الشريك ولو مرة واحدة.يلجأ دائما لتعدد العلاقات بسبب كثرة الأصدقاء، لأنه يشعر بالملل، وإذا أحب المرأة تزوجها على فور.الأكثر خيانة، يشعر أنه ملكا، حتى بعد الزواج يأخذ الخيانة مثل الطعام والشراب، ولا يمكن لأحد كشفه لأنه غامض، ويمكن لمولود برج الحوت أن يكشفه باعتباره كائن بحري أقوى منه.يشعر بالغيرة، وعدم اهتمام زوجته، فيلجأ إلى الزواج من أخرى.تتعدد خيانته للنساء، لكنه يلقي باتهامات التقصير للطرف الآخر، فيلجأ للخيانة طوال الوقت إذا شعر بالملل.ليس لديه عقل ولا قلب، سوى العلاقات الحميمة فهي تمثل قلبه وعقله.لا يخون إلا إذا كان زواجه تقليديًا، فيبدأ في البحث عن علاقة حب أخرى.خائن بطبعه،لا يمكن كشف خيانته وعلاقاته الحميمة، لأنه حريص على دفن ألاعيبه الكاذبة.إذا شعر بخيانة شريكة حياته، يواجه الأمر برد فعل صارم، يلجأ إلى رد الخيانة، والبحث عن شريك جديد.