مبادرة «تعزيز السلام» حلقة وصل لمجتمع مصري سوري متعايش

بمنهجية جديدة خارج نطاق الإغاثات والمساعدات الاقتصادية الاعتيادية حاولوا بناء جسر سلام لمزيد من التعايش النفسي قبل التعايش المجتمعي، لخلق نواة من الشباب الذين يعون جيدا معنى السلام في مجتمع مشترك من الأطفال السوريين والمصريين، هذا أبرز هدف لمبادرة تعزيز ثقافة السلام لدى الأطفال السوريين في المجتمع المصري.فتهدف المبادرة إلى مساعدة هؤلاء اللاجئين من الأطفال للحصول على حقوقهم من العيش في بيئة آمنة واستعادة حس الطفولة من خلال تعزيز ثقافة السلام بينهم وبين الأطفال المصريين، وذلك بشكل ترفيهي ثقافي نفسي.يقول سامح نسيم، مدير قسم المشروعات التنموية بالمبادرة، إن المبادرة أخذت جانب أعمق من الإغاثات الاقتصادية والنفسية وهي محاولة تربية أطفالنا السوريين والمصريين على ثقافة السلام وقبول الآخر، مكملا أن دراسة الحالة كانت بداية خطوات المشروع لنجد أن هناك تعاملات مجتمعية تدل على تلاحم كلا الطرفين ولكن ما لمسناه هو تواجد مشكلات حياتية وتعليمية غير ظاهرية بسبب اختلاف اللهجة والطابع المجتمعي وعدم فهم طبيعة الشخصية المصرية، علاوة على اختلاف الجانب التعليمي للأطفال، كانت من أكثر العوائق.من هنا جاءت فكرة المبادرة لمزيد من إذابة الحواجز وتقوية روابط السلام وقبول الآخر بين كل المجتمعين المصري والسوري، علاوة على أنه في حال عودة السوريين إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع السورية يكون لديهم وعي قوي بكيفية التعايش مجددا والعيش في سلام مع انقسامات الآراء السورية.استكملت خطة العمل بالبحث عن شركاء على أرض الواقع السكندري من خلال الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لتدريب كوادر من الشباب المصريين والسوريين لتنفيذ خطة المبادرة والوصول للفئة المستهدفة في أكثر تمركز للعائلات السورية في غرب الإسكندرية وشرقها.تابع نسيم، أنه على مدار عامين ونصف استمر برنامج المبادرة مع ما يقرب 460 طفلا سوريا مصريا، ليتكون البرنامج التفاعلي من 8 جلسات لكل 15 طفلا يستغرق ما يقرب شهرين، يحتضن مواهب الأطفال الفنية والبدنية لخدمة ثقافة السلام وقبول الآخر وفهم الذات ومعرفة الحقوق الشخصية وغيرها، علاوة على توفير التأهيل النفسي للحالات المتطلبة من الأطفال نتيجة الظروف السيئة التي عاصروها، مختتما برحلة ترفيهية تهدف لمزيد من التعرف على البلد المحتضن وايضا لدعم الحق الترفيهي في حياة الأطفال.أكمل نسيم: التأهيل الأسري كان جانبا هاما بالمبادرة حتى يتم خلق مجتمع متكامل حول الطفل بدءا من الأسرة وحتى الورش التأهيلية، فكان هناك تواصل دائم بين الأخصائيين النفسيين وعائلات الأطفال لإدماج الوالدين في شأن الطفل، علاوة على أن المبادرة تدعم جلسات للوالدين عن التربية الإيجابية.ولخلق مجتمع متشارك خارجي، حرصت المبادرة على إنتاج 4 أعمال درامية قصيرة عرضت على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لمزيد من نشر التوعية حول ثقافة قبول الآخر والسلام للإشراك المجتمعي المحتضن ولإذابة العوائق في التعاملات المجتمعية والنفسية المشتركة.