المصريون بسويسرا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر.. وتحية خاصة للقوات المسلحة

نظمت جمعية المصريين في سويسرا احتفالا بالعيد الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في مقر البعثة المصرية في جنيف، بحضور أبناء الجالية وشباب من الجيلين الثاني والثالث، وذلك بحضور محمود عبد النبي فضل، رئيس الجمعية، وفريد موسى، وجمال حماد، ومحمد البطوط من الجمعية.في بداية الاحتفالية، رحب السفير علاء يوسف، رئيس الوفد الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمقر الأوروبي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، برموز الجالية وأبناء الجالية المصرية ببيت مصر لحضورهم للتهنئة بانتصارات أكتوبر.وبعث يوسف تحية للقوات المسلحة المصرية، وشهدائها وللتضحيات التي يقدمونها كل يوم في ملحمة جديدة من الجيش المصري قائلا: "إننا نقف أمام هذه التضحيات باجلال شديد في ذكرى نصر حرب أكتوبر، لافتا إلى أنها ذكرى عظيمة على قلب كل مصري تذكرنا بصفحة ناصعة البياض من تاريخ مصر تجعلنا جميعا نجتمع على قلب رجل واحد ونعمل كل ما في وسعنا لتحقيق مصلحة بلدنا".وأعرب السفير علاء يوسف عن سعادته بأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، متمنيا لهم التقدم، شاكرا لهم هذا اللقاء احتفالا بذكرى نصر السادس من أكتوبر.كما كرر شكره لجمعية المصريين في سويسرا وللأمانة العامة في جنيف على كل الجهد المبذول، فضلا عن إعلاء وتشريف اسم مصر، مؤكدًا أن دوركم لا يقل على الإطلاق عن البعثة المصرية، معربا عن سعادته برجوع القنصلية المصرية فى جنيف، مشددا على أن البعثة بكامل تمثيلها في خدمتهم دائما ومساعدتهم فى كل ما يحتاجون إليه، وحث الجالية المصرية بالادلاء بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة.ومن بيت مصر بسويسرا، وفي كلمته هنأ محمود فضل، رئيس جمعية المصريين في سويسرا، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، الشعب المصري العظيم والقيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة مصنع الأبطال، الذين قدموا وما زالوا دماءهم وأرواحهم فداءا للوطن ولأرض مصر الطاهرة، والذين عبروا بنا من النكسة والهزيمة إلى النصر.ومن جهتهم، أهدى كل من فريد موسى، وجمال حماد، ومحمد البطوط، التهنئة للجيش المصري والقائد الأعلى للقوات المسلحة باحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، وبعثوًا ببرقية تهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية، واختتمت الاحتفالية بالنشيد الوطني.