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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تفرض غرامات مالية على منتهكى الإجراءات الصحية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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قررت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، اليوم السبت، فرض غرامات مالية على منتهكي الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من فيروس كورونا في العاصمة طهران.

وأعلنت إيران، أمس الجمعة، أنه لن يتم استقبال مرضى الحالات غير الطارئة بالمستشفيات في ظل الأعداد الكبيرة من حالات فيروس كورونا، بينما مدد حاكم طهران لأسبوع جديد إغلاق الأماكن العامة في العاصمة، وهي الأشد تضررًا من المرض.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن إيراج حريرجي، نائب وزير الصحة، قوله: «بسبب العدد الكبير من مرضى كوفيد-19غير مسموح بدخول مرضى الحالات غير الطارئة حتى إشعار آخر».

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