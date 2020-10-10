رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 ملايين إصابة بكورونا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي عتبة العشرة ملايين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية السبت عند الساعة 06،40 بتوقيت جرينتش.

وسجّلت المنطقة التي تعد الأكثر تضررا من حيث الوفيات وعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم عشرة ملايين و1833 مصابا توفي منهم 366 ألفا و637 وتعافى ثمانية ملايين و537 ألفا و563.

وتعد البرازيل الأكثر تضررا حيث أصيب خمسة ملايين و55 ألفا و888 شخصا بالوباء توفي 149639 منهم، وتليها كولومبيا حيث بلغ عدد الإصابات 894300 بينها 27495 وفاة، ثم الأرجنتين (871455 إصابة و23225 وفاة)، والبيرو (843355 إصابة و33158 وفاة).

موضوعات متعلقة

الدفعة الرابعة.. رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

الزمالك يطلب 5 ملايين يورو للتخلي عن مصطفى محمد

الصور

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

«بعد رفض الحضن».. محمد الباز: صورة فتاة الإسكندرية «فرح» والدتها الأسوأ في 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

‏خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيشه كورونا على جلد الإنسان

علماء يحذرون: بركان خطير على وشك الانفجار

مرض السكري من النوع الأول يمكن أن يتطور لدى الجنين

الصربى دجوكوفيتش يتأهل لمواجهة نادال فى نهائى بطولة رولان جاروس للتنس 2020

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. انطلاق فعاليات صالون القاهرة وتكريم 9 فنانين فى دورته الـ 59

فريدة النقاش: أنا أول امرأة كتبت عن تجربتها مع السجن

«الإسكندرية للكتاب» يجتاز أولى اختبارات جائحة كورونا بنجاح

احتفالية خاصة لفن «السماع» بقبة الغوري