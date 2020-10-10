10 ملايين إصابة بكورونا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

تجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي عتبة العشرة ملايين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية السبت عند الساعة 06،40 بتوقيت جرينتش.وسجّلت المنطقة التي تعد الأكثر تضررا من حيث الوفيات وعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم عشرة ملايين و1833 مصابا توفي منهم 366 ألفا و637 وتعافى ثمانية ملايين و537 ألفا و563.وتعد البرازيل الأكثر تضررا حيث أصيب خمسة ملايين و55 ألفا و888 شخصا بالوباء توفي 149639 منهم، وتليها كولومبيا حيث بلغ عدد الإصابات 894300 بينها 27495 وفاة، ثم الأرجنتين (871455 إصابة و23225 وفاة)، والبيرو (843355 إصابة و33158 وفاة).