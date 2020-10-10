صدمة في تونس بعد انتحار الفنانة الشابة عبير شوشان

عاش الوسط الفني في تونس صدمة كبيرة مساء أمس الجمعة بعد انتشار أنباء وفاة الفنانة التونسية الشابة عبير شوشان، بعد أن أقدمت على الانتحار للتخلص من المشكلات التي عانت منها مؤخرا.وعثر على الفنانة المسرحية عبير شوشان، جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة، بمحافظة نابل شمال شرق تونس منتحرة شنقا.وقامت السلطات الأمنية في البلدة بفتح تحقيق في الواقعة وإن كان هناك أحد الأشخاص المتسببين في ذلك أم لا.وأحدث خبر الانتحار ضجة كبيرة وانتشرت تدوينتها الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كتبت فيها قبل وفاتها بساعات "حبو بعضكم وارحموا بعضكم الدنيا فانية"