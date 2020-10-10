حزب «الشعب» التركي: أردوغان أظهر تركيا كمتسول أمام قطر

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، انتقاداته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية لقاء الأخير بالأمير القطري تميم آل ثاني.وأكد كليتشدار أوغلو، أن أردوغان أهان تركيا أمام الأمير القطرى خاصة بعد انحنائه أمامه، وفقا لموقع "تركيا الآن".وقال أوغلو: "إن أحدا لم يتعرض للدولة التركية بالإهانة مثلما أهانها أردوغان بعد انحنائه أمام الأمير القطري، فطريقته أظهرت تسول الدولة التركية للأمير".وأكد أوغلو في تصريحات صحفية، أنه لم يجد أي سبب للجوء أردوغان إلى الدوحة، فمن المفهوم أن يذهب إلى روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أذربيجان، ولكن ذهابه إلى قطر مرتبط بالمال فقط، مستدركا "ذهب ليحصل على بعض المليارات".وأكد أوغلو أن الصورة التي ظهر فيها أردوغان منحنيا أمام الأمير القطري أزعجته كمواطن تركي وليس كزعيم للمعارضة، وأن أردوغان كان من الممكن أن يسلم على الأمير القطري أثناء جلوسهما لا أن ينحني أمامه، فهو يمثل الدولة التركية بالكامل.