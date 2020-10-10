«الزراعة» تتابع توافر الأسمدة والتقاوي بجمعيات الإسكندرية

كلف السيد القصير، وزير الزراعة، بالمتابعة الميدانية وتذليل العقبات للارتقاء بالقطاع الزراعي وحل مشاكل المزارعين والتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج والمرور على الجمعيات الزراعية.وقام الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، اليوم السبت، بالمرور على بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة الإسكندرية، يرافقه المهندس طارق زكي،، وكيل الوزارة بالمحافظة، وشدد خلال الجولة على توافر الأسمدة والتقاوي والالتزام بالأسعار المقررة.وأشاد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بالأعمال وشكر العاملين بالقطاع الزراعي لما لمسه من نشاط على عموم المحافظة.