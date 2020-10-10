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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الري»: إزالة 281.5 ألف مخالفة على النيل والمجاري المائية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم السبت، بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات.

وتضمنت الحملات تنفيذ 281580 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 318 حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 90 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 120 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 108 إزالة على منافع الصرف.
 
وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن القطاع قام بتنفيذ 90 إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020 شملت إزالة بمحافظة القاهرة وإزالة بمحافظة المنوفية و16 إزالة بمحافظة البحيرة و17 إزالة بمحافظة كفر الشيخ و15 إزالة بمحافظة أسيوط و9 إزالات بمحافظة سوهاج و27 إزالة بمحافظة قنا وإزالتين بمحافظة الأقصر وإزالتين بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56350 إزالة.

ومن جانبه صرح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة 120 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر شملت إزالة 9 إزالة بمحافظة الغربية و7 إزالات بمحافظة القليوبية و24 إزالة بمحافظة المنوفية و7 إزالات بمحافظة الجيزة و35 إزالة بمحافظة أسيوط و32 إزالة بمحافظة سوهاج و6 إزالات بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 147183 إزالة.

وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة خلال هذا الأسبوع من شهر أكتوبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 108 إزالات موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 3 محافظات.

وقد تضمنت تنفيذ 101 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية 81 إزالة - الدقهلية 20 إزالة)، إلى جانب تنفيذ 7 إزالات بإقليم مصر العليا (بزمام محافظة أسيوط 7 إزالات)... ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 نحو 78047 إزالة.

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
     
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

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