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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحرك برلماني إثيوبي مفاجئ بخصوص «سد النهضة»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
سد النهضة
سد النهضة
مروة عنبر
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يناقش البرلمان الإثبوبي مشروع قرار تقدمت به رئيسة لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان كارين باس، يطالب الحكومة باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهصة بما يحفظ حقوق كل من إثيوبيا والسودان ومصر.

وأعربت باس عن قلقها حيال الظروف التي صاحبت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي دفعت الولايات المتحدة إلى خفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا، مشيرة إلى الأثر السلبي الذي يترتب على المجتمع الإثيوبي من جراء ذلك، وفقا لصحيفة "بلاك ستار".

ويشجع مشروع القرار الاتحاد الإفريقي على مواصلة لعب دور بناء في المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن عدم الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

يذكر أن هناك خلافات نشبت خلال الفترة الأخيرة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول عدد من القضايا، على رأسها إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات.

وحذر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من أن تتطور الخلافات الحالية حول سد النهضة إلى نزاع طويل الأمد بين البلدان الثلاثة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة، لاحتوائه سريعا.

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