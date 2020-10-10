أرمينيا تطالب «الناتو» بالضغط على تركيا لوقف دعمها أذربيجان

أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم السبت، بأن رئيس أرمينيا طالب حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ بالضغط على تركيا لوقف دعمها لـ أذربيجان.وتدخل اليوم الهدنة المعلنة بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ، بعد أسبوعين من الاشتباكات الدامية، حيث أعلنت موسكو، فجر السبت، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، عقب محادثات استمرت 10 ساعات.وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الجانبين اتفقا على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الـ12، بالتوقيت المحلي، من يوم السبت العاشر من أكتوبر الجاري.وأكدت الخارجية أن "أذربيجان وأرمينيا ستبدأن وبوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، مفاوضات موضوعية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن".وشدد الطرفان على البدء بعملية تبادل الأسرى وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كاراباخ، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.يشار إلى أن معارك الجانبان التي بدأت منذ 27 سبتمبر الماضي، خلفت نحو 300 إلى 400 قتيل بينهم مدنيون، لكن هذه الأعداد لا تزال جزئية إذ لا تعلن باكو خسائرها العسكرية، كما يؤكد كل من الطرفين أنه كبد الآخر آلاف القتلى في صفوف جنوده.