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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق أسبوع القاهرة للمياه 18 أكتوبر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
السيسي
السيسي
وائل القمحاوى
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تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، اﻷحد 18 أكتوبر الجاري، للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويحضر حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث يعتبر "أسبوع القاهرة للمياه" بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا والمتخصص في مجال المياه، كما يأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يُعقد هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي هذا اﻹطار، بادرت اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي ببذل المزيد من الجهود الحثيثة والمساعي المكثفة لإقامته في موعده المحدد على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم، حيث يتم تنظيمه كحدث يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات التواصل عن بعد في ضوء اتخاذ كل اﻹجراءات اﻹحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تتويجًا للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في نسختيه الأولى والثانية عامي 2018 و2019، وقد لاقت اللجنة إقبالًا كبيرًا من المنظمات والجهات الدولية للمشاركة بجلسات فنية وأحداث جانبية خلال الأسبوع.

 وتتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام يتم خلالها تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية التي تضم 5 جلسات عامة و30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة، منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه، ويشارك في فعالياته أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

وتتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه، تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتي أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمي برنامجه بتكريم الفائزين في المسابقات التي تقام على هامش الأسبوع.

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