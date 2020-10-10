رئيس حى مصر القديمة السابق يطعن على حبسه 3 سنوات فى «الرشوة»

تقدم دفاع رئيس حي مصر القديمة السابق، ومتهم آخر، اليوم السبت، بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة بحبسهما 3 سنوات في اتهامهما بالرشوة.كان المستشار طارق ضياء الدين، المحامي العام لنيابات حوادث جنوب القاهرة الكلية، أحال اللواء «محمد. ز»، رئيس حي مصر القديمة، ومتهما آخر، إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهما في تلقى رشوة قدرها 2 مليون جنيه.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول حاول المراوغة ولم يعترف بالواقعة أو ينفيها، واعترف الوسيط بارتكاب الواقعة كاملة وتورط رئيس الحى بطلب الرشوة والاتفاق معه مقابل مبلغ مالي، وتبين أن السائق والسكرتير ليس لهما أى شبهة واتهام، فتم صرفهما من النيابة.وتبين أن المتهم طلب رشوة تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه من مقاولة هدم في الحي مقابل التغاضي عن مخالفات وتسهيلات لصرف أموال لها في الحي والسماح بصرفها، وتبين أن المتهم طلب من إحدى شركات المقاولات التي تعمل في الحي رشوة قدرها 2 مليون جنيه، مقابل إنهاء إجراءات تمكن الشركة من الحصول على 4 ملايين جنيه قيمة أعمال نفذتها الشركة في الحي.