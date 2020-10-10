طوكيو تسجل 249 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت عن تسجيل 249 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو وصل حتى الآن إلى 27 ألفا و569 إصابة.يشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو تخطت حاجز الـ200 إصابة لليوم الثالث على التوالي.