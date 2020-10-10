57 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 57 ألفا و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و663 ألفا و293 إصابة.وأفادت جونز هوبكنز- حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت- بأنه تم تسجيل 990 حالة وفاة متعلقة بالفيروس على مدار أمس الجمعة لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات من جراء الفيروس منذ بداية الجائحة إلى 213 ألفا و752 وفاة.