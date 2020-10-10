57 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا
السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
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سجلت الولايات المتحدة 57 ألفا و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و663 ألفا و293 إصابة.
وأفادت جونز هوبكنز- حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت- بأنه تم تسجيل 990 حالة وفاة متعلقة بالفيروس على مدار أمس الجمعة لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات من جراء الفيروس منذ بداية الجائحة إلى 213 ألفا و752 وفاة.
وأفادت جونز هوبكنز- حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت- بأنه تم تسجيل 990 حالة وفاة متعلقة بالفيروس على مدار أمس الجمعة لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات من جراء الفيروس منذ بداية الجائحة إلى 213 ألفا و752 وفاة.