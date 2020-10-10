أول أعمال أحمد السقا على «الحياة» اليوم

تبدأ قناة "الحياة" اليوم في تمام الثانية عصرًا، عرض أولى حلقات مسلسل "النوة"، أحد أبرز أعمال فترة التسعينيات، من بطولة كوكبة من النجوم من بينهم الفنانة فردوس عبدالحميد، ومحمود الجندي، وطلعت زكريا، وزوزو نبيل، ورشوان توفيق ويعد إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.ويعد هذا العمل هو الأول في مشوار الفنان أحمد السقا، حيث اختاره الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة لتقديمه، وبعد تأخر عرض العمل على القنوات المصرية سافر السقا في رحلة إلى أمريكا والنمسا بحثا عن الاستقرار هناك وبمجرد عرض العمل استدعاه والده بعد نجاح شخصيته في العمل.والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي يتناول حياة فتاة من الإسكندرية تتولى مسؤولية تربية أشقائها وتعليمهم، فتضطر للعمل بالتجارة ومواجهة العديد من المصاعب في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة، وتتوالى الأحداث في سياق درامي مشوق."النوة" يشارك في بطولته أحمد السقا، وأحمد آدم، ووفاء الحكيم، ومنال سلامة، وحسن حسني، وكمال أبو رية، ومحمد وفيق، ومحمد هنيدي، ولوسي، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين، من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل.