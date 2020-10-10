578.3 ألف إصابة و42.7 ألف وفاة بكورونا فى بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 578 ألفا و390 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42 ألفا و769 حالة وقد تعافى 2488 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 36 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.