كندا تطالب أنقرة بعدم التدخل في أزمة «كاراباخ»

طالبت كندا على لسان وزير خارجيتها فرانسوا فيليب شامبين، اليوم السبت، تركيا بعدم التدخل في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ.وقال شامبين، إنه طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بالمساعدة في تهدئة الصراع، وتشجيع أذربيجان على المشاركة في محادثات السلام.وأضاف شامبين، الذي سيتوجه إلى أوروبا غدا الأحد، لإجراء محادثات مع الحلفاء بشأن الأزمة، أنهما اتفقا على أن الصراع لا يمكن حله عسكريا، وفقا لقناة "العربية".تأتي الرسالة الكندية عقب تصريحات تركية أشارت إلى أن الجهود التي تبذلها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا لوقف القتال مصيرها الفشل ما لم تكفل أيضا انسحاب قوات أرمينيا من الإقليم.وتدهورت العلاقات بين أنقرة وأوتاوا هذا الأسبوع بعدما علقت كندا تصدير بعض تقنيات الطائرات المسيرة إلى تركيا، أثناء التحقيق في مزاعم أن قوات أذربيجان استخدمتها.وفى السياق، أعلنت موسكو، فجر اليوم السبت، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في كاراباخ، عقب محادثات استمرت 10 ساعات.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين اتفقا على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الساعة الـ12 من اليوم السبت.وأكدت الخارجية أن أذربيجان وأرمينيا ستبدآن وبوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، مفاوضات موضوعية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن.وشدد الطرفان على البدء بعملية تبادل الأسرى وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كاراباخ، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.