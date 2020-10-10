صحيفة إماراتية: حل الأزمة الليبية لن يأتى إلا بجهود الليبيين

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية أن التوصل إلى حل دائم للأزمة الليبية لن يتأتى إلا بجهود الليبيين أنفسهم، ولا شك أن هناك صعوبة في بناء توافق بين المصالح المتناقضة لعدد من المسئولين الليبيين، إلا أنه بالإمكان الخروج من واقع الانقسام نحو البحث عن آلية قد تمهد الطريق نحو بلورة موقف موحّد إزاء الأزمة الليبية.وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "ليبيا.. وآمال إنهاء الانقسام" - أن تفاؤلًا حذرًا يسود مسار المفاوضات الليبية الراهنة للبحث عن خيار منصف وعادل لصالح الشعب، يحمي الوطن من التدخل الأجنبي، فالمرحلة الحالية هي مرحلة مهمة في ليبيا، هي مرحلة نضال وطني لرأب الصدع وتوحيد الصفوف لإنهاء الانقسام.وأشارت إلى أن الخطوة الأولى في حل الأزمة الليبية هي إدراك الخطر التركي على ليبيا، الذي لا يزيد فقط التعقيدات في الصراع الليبي، وإنما في التوتّرات بإرسال مرتزقة لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، فكل الاتفاقات لا تصنع السلام إذا لم ترتبط بأفعال حقيقية لتغيير الواقع، وهي إنهاء التدخل التركي في بلاد عمر المختار، بما يسهم في الخروج من حالة التناحر، فالوقت الحاضر يقتضي التلاحم لأخذ زمام المبادرة لإخراج البلاد من أوضاعها الراهنة إلى حالة من الوحدة والأمن والاستقرار.