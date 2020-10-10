تفوق كبير لـ«الخطة العامية» فى إيرادات شباك التذاكر

حقق فيلم "الخطة العامية" من بطولة النجم علي ربيع وغادة عادل، إيرادات كبيرة في شباك التذاكر خلال 4 أيام فقط من عرضه، وصلت حتى الآن مليون و750 ألف جنيه بعد تحقيقه أمس فقط 650 ألفا، ليتصدر قائمة الأفلام المتواجدة في السوق حاليًا.الفيلم الجديد هو الأول للمؤلفين أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ومن إخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته كل من بسنت صيام، هشام محمد شرف، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبدالله وشريف رمزي.تدور أحداث الفيلم حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي، ومن المقرر طرح فيلم "الخطة العامية" الليلة بدور العرض في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.