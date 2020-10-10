«الإحصاء» يكشف أسباب تراجع التضخم السنوى لأقل مستوياته

تراجع جديد شهده معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، ليتراجع إلى أقل مستوياته خلال عام 2020، مسجلا (3.3%) لشهر سبتمبر 2020 مقابل (4.3%) لنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ويعود التراجع الأخير في التضخم السنوي بشكل أساسى إلى هبوط أسعار سلة سلع قسم الطعام والطعام خلال شهر سبتمبر 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفيما يلى نرصد أهم التغيرات فى أسعار السلع:1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (3.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:- انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (15.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (32.4%)، مجموعة الخضروات الدائمةبنسبة (-29.7%) ومجموعة الخضروات ذات أوراق ملفوفة بنسبة (16.3%).- انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (7.3%) بسبـب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (9.3%).- انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (7.0%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر بنسبة (9.4%).- انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة زيوت صالحة للأكل بنسبة (9.3%).- انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (6.0%).- انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-4.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (17.1%).بينما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (33.0%) أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (2.5%) ومجموعة اللحوم المحفوظة والمجهزة بنسبة (4.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاي بنسبة (0.4%).2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (11.3%).3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (7.1%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (4.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (3.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة الأحذية بنسبة (0.2%).4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (5.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.3%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.0%).5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.0%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.4) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%).6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (6.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (10.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (8.7%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.9%).7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.4%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%).8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.0%) ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (10.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (18.7%).10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (28.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (28.0%).11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (7.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (7.1%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (3.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية شخصية بنسبة (4.6%) ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (4.0%).