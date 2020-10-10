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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اندلاع حريق فى محطة مترو بطهران

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بأن حريقًا شب في محطة للمترو في غرب العاصمة الإيرانية طهران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقال مجتبى خالدي، المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية، إن الحريق وقع في الساعة 7.45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو أكباتان.

وأضاف المسئول أن الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار، دون ذكر سبب اندلاع الحريق.

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