النقد الدولى: إفريقيا بحاجة إلى 1.2 ترليون دولار حتى 2023 لمكافحة كورونا

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن، الدول الإفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 ترليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، مؤكدا أن النقص في التمويل يبلغ حاليًا 345 مليار دولار.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية،قالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص "للتعبئة من أجل إفريقيا" إن المنطقة تواجه حاليًا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.وكانت هذه المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في التمويل بـ44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.وتابعت جورجييفا أنه لابد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة إفريقيا على التعامل مع الأزمة.وأضافت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا.وذكر صندوق النقد الدولي بأن أكثر من مليون إصابة و23 ألف وفاة سجلت في القارة.