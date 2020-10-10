كوريا الشمالية تستعد لتعبئة عرض عسكرى ضخم

قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد مؤشرات على تنظيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا فيساعة مبكرة من صباح اليوم السبت في ذكرى مرور 75 عاما على إنشاء حزب العمال الحاكم.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب"، ذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، في بيان، إن كوريا الشمالية عبأت على ما يبدو معدات عسكرية وأفرادًا على نطاق كبير خلال العرض.وذكرت وكالة الأنباء في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أظهرت إشارات تدل على استعدادها للكشف عن صاروخ باليستى جديد عابر للقارات، خلال العرض العسكري المتوقع تنظيمه اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.