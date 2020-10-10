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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف يدمر طائرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:58 ص
طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
وكالات
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اعترضت قوات التحالف الذي تقوده السعودية باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة ودمرتها، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الجيش اليمني، قد أعلن في وقت سابق، أنه تمكن بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من تحقيق انتصارات جديدة على الحوثيين في محافظتي مأرب، والجوف شمال شرق البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي: "استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم بعدة غارات جوية، تعزيزات حوثية رصدتها في سائلة رحبة، ومديرية ماهلية، ومديرية صرواح، جنوب غرب محافظة مأرب".

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