رئيسة تايوان تطلب «حوار هادف» مع الصين

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، اليوم السبت، إنها تريد إجراء "حوار هادف" مع الصينالتي تطالب بالسيادة على الجزيرة باعتبارها أراضي تابعة لها وتعهدت بالحفاظ على الاستقرار عبر مضيق تايوان حيث تتصاعد التوترات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضافت في كلمة بمناسبة العيد الوطني: "طالما أن سلطات بكين مستعدة لحل الخصومات وتحسين العلاقات عبر المضيق مع الحفاظ على التكافؤ والكرامة فإننا على استعداد للعمل معا لتسهيل الحوار الهادف والحفاظ على الاستقرار في العلاقات عبر المضيق في مصلحة الجانبين".وتابعت: "نحن ملتزمون بتعزيز الاستقرار عبر المضيق لكن هذا ليس شيئًا يمكن أن تتحمله تايوان وحدها فهو مسؤولية مشتركة لكلا الجانبين".