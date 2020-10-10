ترامب يعلن توقفه عن تناول أدوية كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توقف عن تناول أدوية مكافحة فيروس كورونا قبل ثماني ساعات.وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "في الوقت الحالي لا أتناول أي أدوية منذ ثماني ساعات على الأرجح".يشار إلى أن لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية أعلنت في وقت سابق من الجمعة، عن أن المناظرة المزمعة في الـ15 من أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، "لن تعقد".وقالت في بيان لها، إن "حملتي الرئيس ترامب ومنافسه بايدن، أعلنتا عن خطط بديلة لذلك التاريخ".